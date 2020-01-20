Все села Северодонецкой ОТГ будут иметь рабочее место ЦПАУ

Все села, которые войдут в состав Северодонецкой объединенной территориальной громады (ОТГ), будут иметь рабочее место Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) благодаря помощи Программы развития ООН (ПРООН). Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

«Во время совещания с представителями ПРООН, которое произошло 17 января в Северодонецком горсовете, представители программы выразили надежду, что Северодонецкий ЦПАУ получит оборудование для обустройства не 3-х, а 6-ти удаленных рабочих мест», – говорится в сообщении.

Так, по информации пресс-службы, три комплекта будут получены в 2020 году и еще 3 – в 2021 году. Четыре комплекта уже получены и находятся в Северодонецком ЦПАУ.

Такое оборудование включает мебель, компьютер, сканер, принтер и т. д. Оно устанавливается в помещении поселкового (сельского) совета. Его обслуживает работник Северодонецкого ЦПАУ, который (скорее всего) проживает в поселке (селе). «И жителям поселка (села), входящего в состав Северодонецкой ОТГ, не надо будет ехать в город – все необходимые справки, регистрации, разрешения они получат у себя в селе», – резюмируется сообщение.

Как сообщалось ранее, в ЦПАУ Северодонецка введены новые услуги – оформление и выдача заграничных и ID-паспортов. А также в Северодонецке заработал первый мобильный ЦПАУ, благодаря которому жители могут получать административные услуги на дому.

Напомним, в 2019 году через ЦПАУ Луганской области субъектам хозяйственной деятельности и гражданам предоставлено 447,8 тыс. административных услуг.