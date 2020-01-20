Посетили более 10 тыс. человек: Как прошли крещенские купания в Мариуполе (Фото)

В Мариуполе более 10 тысяч жителей посетили Крещенские купели. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Мероприятие проходило вчера, 19 января. «В этом году за время празднования Крещения более 10 тысяч мариупольцев посетили отведенные места для купели. Обряд омовения можно было совершить на двух спасательных станциях по Приморскому бульвару, 38 и по улице Виноградная, 60а», – говорится в сообщении.

Как уточняется, на обеих локациях массовые мероприятия прошли без происшествий. Безопасность горожан обеспечивали группы спасательной аварийно-водолазной службы городского совета, патрули полиции и бригады медиков.

Для комфорта желающих окунуться в воду на местах купания, были установлены палатки для переодевания и биотуалеты. Всем желающим предлагали согреться бесплатным горячим чаем.

Фото: пресс-служба Мариупольского городского совета

Как сообщалось ранее, в Славянске и Славянском районе (Донецкая обл.) 19 января прошли праздничные богослужения в честь Крещения, освящение воды, а жители по традиции окунались в водоемах.