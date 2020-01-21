RU
Все новости

Китайские чайки и архангельские снегири: Каких птиц показывали на выставке в «ЛНР» (Фото)

21.01.20 09:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Красном Луче (после переименования – Хрустальный, Луганская обл.) прошла выставка птиц. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«На выставку съехались голубеводы из разных городов ЛНР и ДНР, гости из Российской Федерации, к ним присоединились разводчики домашних и декоративных птиц, кроликов, собак», – говорится в сообщении.

Как уверяют в «ЛНР», выставку посетили более 1,5 тыс. участников.

Посетители могли посмотреть и приобрести голубей таких пород, как ейские двухчубые, моршанские, крестовые монахи, китайские чайки, польские чайки, архангельские снегири. Были представлены певчие птицы – щеглы, чижи, зеленушки; декоративные породы пернатых – попугаи, амадины, канарейки; высокопородные и декоративные виды домашней птицы – гуси, утки, куры.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк