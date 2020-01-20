В « ЛНР» заявили о подрыве мирного жителя на неизвестном предмете

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины, на берегу реки Северский Донец в Славяносербском районе, на неизвестном предмете подорвался мужчина. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Инцидент произошел 17 января: на берегу реки Северский Донец на неизвестном предмете подорвался 67-летний житель с. Сабовка. Как выяснилось, мужчина ехал на велосипеде на рыбалку в с. Желтое.

С травмами правой кисти, предплечья, лица пострадавший госпитализирован в «республиканскую» клиническую больницу в Луганске.

Напомним, 18 января в Славяносербском р-не мужчина подорвался на взрывоопасном предмете.