На КПВВ Донбасса у граждан изъяли доллары и гривны

На прошлой неделе в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса обзорные группы пограничников и сотрудников ГФС, из состава Объединенных сил, пресекли 3 попытки перемещения валютных ценностей с нарушением установленного порядка. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, в отношении лиц, которые их перемещали, представителями ГФС составлены протоколы об административных правонарушениях. «Незнание правил перемещения денег через линию разграничения лишает граждан наличных. Денежные средства в размере 4 100 долларов США и 110 тыс. грн изъяты до решения суда», – говорится в сообщении.

Пограничники напоминают, что с 28 ноября 2019 года действуют новые правила перевозки наличных через линию разграничения. «В частности, с временно оккупированной территории можно перевозить средства в сумме, не превышающей 50 тыс. грн, или в эквиваленте в валюте, без подтверждающих документов об их происхождении или в сумме, превышающей 50 тыс. грн при условии согласования с представителями Координационного центра. На временно оккупированную территорию Украины можно ввозить средства в сумме, не превышающей 20 тыс. грн или эквивалент в валюте», – разъясняется в сообщении.

Напомним, в Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий». Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимым объемом можно в инфографике здесь.