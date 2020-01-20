Из девяти три: Пристайко рассказал об участках разведения сил на Донбассе

« К нашим трем предложениям добавилось по три предложения от каждой стороны – луганской и донецкой. То есть сейчас на столе в Минске фактически есть 9 участков, задача переговорных групп – свести их к трем, о которых договорились лидеры » , – сказал министр.

Пристайко не стал называть, в каких именно населенных пунктах Украина предлагается провести разведения, чтобы, по его словам, « не срывать этот переговорный процесс » .

В то же время он напомнил, что позиция Украины заключается в том, что участки, на которых состоятся разведения, должны иметь гуманитарное значение для людей с обеих сторон линии соприкосновения.

Напомним, что на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 16 января в подгруппе по безопасности украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генштабом ВСУ. И хотя они официально не называются, СМИ со ссылкой на свои источники перечислили, о каких районах идет речь.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей