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Из девяти три: Пристайко рассказал об участках разведения сил на Донбассе

20.01.20 16:39
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко / Фото: rbc.ua
Представители ОРДЛО* в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске добавили к участкам, определенным Украиной, где должно состояться разведение сил и средств, свои предложения, и сейчас переговорная группа должна выбрать из девяти участков три. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает «Укринформ».

«К нашим трем предложениям добавилось по три предложения от каждой стороны луганской и донецкой. То есть сейчас на столе в Минске фактически есть 9 участков, задача переговорных групп свести их к трем, о которых договорились лидеры», сказал министр.

Пристайко не стал называть, в каких именно населенных пунктах Украина предлагается провести разведения, чтобы, по его словам, «не срывать этот переговорный процесс».

В то же время он напомнил, что позиция Украины заключается в том, что участки, на которых состоятся разведения, должны иметь гуманитарное значение для людей с обеих сторон линии соприкосновения.

Напомним, что на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 16 января в подгруппе по безопасности украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генштабом ВСУ. И хотя они официально не называются, СМИ со ссылкой на свои источники перечислили, о каких районах идет речь.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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