«Служил» в «народной милиции ДНР»: СБУ задержала завербованного Россией контрактника ВСУ

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила и пресекла подрывную деятельность военнослужащего одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированной в Днепропетровской области. Житель Святогорска был завербован сотрудниками российских спецслужб, когда находился в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель города Святогорск после начала военной агрессии Российской Федерации в Украине выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Во время прохождения "военной службы" в составе террористических группировок 100 ОМСБр "республиканской гвардии" и 1 ОМСБр "славянской бригады" 1 Армейского корпуса "народной милиции ДНР" он был завербован сотрудниками российских спецслужб», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в начале 2019 года участник НВФ выехал с временно неподконтрольной Украине территории, и поступил на военную службу в ряды ВСУ по контракту для выполнения задач ФСБ РФ по получению разведывательной информации в военной сфере.

По информации СБУ, злоумышленник собирал сведения, в частности, о дислокации военных частей ВСУ, в том числе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС), их перемещении, количестве, типе вооружения, личном составе, а также, учредительные и персональные данные командиров.

Правоохранители задержали уличенного контрразведкой СБУ агента российских спецслужб вблизи военной части при попытке передачи собранных разведданных.

«Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения», – сказано в сообщении.

Фото: пресс-центр СБУ

Санкция ч. 1 ст. 111 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.