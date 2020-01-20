Месяц службы за три для участников АТО и ООС: Почему эта льгота при начислении пенсий не работает

В Украине для участников боевых действий на Донбассе предусмотрено льготное начисление пенсий, когда месяц службы засчитывается за три месяца. Однако, Пенсионный фонд не учитывает льготу при расчетах пенсий для военных и им приходится обращаться в суд. О том, почему льгота не работает пояснил, аналитик Общественной организации «Правозащитная группа "СИЧ"» Виктор Филатов, сообщается на сайте организации.

Как отмечается, пенсионное обеспечение военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС) остается сложным вопросом, поскольку связано с несогласованностью законодательных и подзаконных актов пенсионного законодательства.

«Месяц службы за три месяца – такое льготное начисление пенсий предусмотрено для военнослужащих, участвовавших в АТО и ООС пунктом 3 "Порядок исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы и военной службы по контракту, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейским, сотрудникам службы судебной охраны и членам их семей"», – уточнил аналитик.

Также, Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» установлено, что военнослужащие сверхсрочной службы и военной службы по контракту имеют право на льготное начисление пенсии.

Одновременно с этим, в профильных законодательных актах такой механизм расчета пенсии военнослужащим никак не обозначен.

В частности, в ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» не детализирована категория «военнослужащий», в частности указано, что это лица рядового и начальствующего состава, в том числе и те, которые проходят службу во время особого периода.

Кроме того, в этом документе отсутствуют ссылки на то, что эти люди имеют право на льготное начисление пенсий, что может осложнить реализацию гарантий на дополнительные льготы.

В свою очередь, в Законе Украины «О пенсионном обеспечении» тоже не детализирован этот механизм, и нет соответствующих ссылок на него. Также, и в ст. 13 Закона о получении пенсии по возрасту на льготных условиях, не указано, что военнослужащие также имеют на это право.

Как подчеркнул аналитик, получается, что государство предоставило такое право, но должным образом не урегулировало его в нормативно-правовых актах, в результате чего участники АТО и ООС не могут рассчитывать на подобную льготу, ведь работники Пенсионного фонда Украины ссылаются именно на профильное пенсионное законодательство.

По словам Филатова, для урегулирования этого вопроса необходимо согласовать акты пенсионного законодательства с документами, которые детализируют порядок начисления пенсий военнослужащим ВСУ, в том числе и контрактникам.

«Поэтому, на сегодняшний день из-за отказа Пенсионного Фонда учитывать льготу при расчетах пенсий для военных, им приходится обращаться в суд», – добавил аналитик.