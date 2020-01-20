В Пенсионном фонде рассказали, сколько человек в Украине получают пенсию более 10 тыс. грн

В Украине по состоянию на 1 января 2020 года почти 260 тыс. украинцев получают пенсию в размере более 10 тыс. грн, передает со ссылкой на данные, полученные в Пенсионном фонде Украины.

«Размер пенсии более 10 тыс. грн по состоянию на 1 января 2020 года получают 259 519 человек», – отметили в Пенсионном фонде.

Следует уточнить, что информация предоставляется без учета данных по Автономной Республике Крым, Севастополю, а также, временно неподконтрольным украинским властям территориям Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 апреля 2020 года для женщин увеличивается пенсионный возраст – до 59 лет и 6 месяцев. До 1 апреля он составляет 59 лет.