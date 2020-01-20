На Донетчине мужчина до смерти забил супругов пенсионеров

В селе Новоукраинка (Марьинский р-н, Донецкая обл.) полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве. Местный житель до смерти забил супругов пенсионеров. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Вчера, 19 января, около 10:20 в полицию поступило сообщение от жительницы села Новоукраинка о том, что она обнаружила труп своей тети и ее мужа. На место происшествия немедленно выехали руководство Главного управления национальной полиции в Донецкой области, руководители полиции и прокуратуры Волновахского оперативной зоны, следственно-оперативная группа, судмедэксперты, эксперты-криминалисты и кинологи», – говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте трагедии правоохранители обнаружили два тела хозяев дома со следами насильственной смерти. Эксперты предварительно установили, что смерть 86-летней женщины и 79-летнего мужчины наступила из-за многочисленных травм.

По «горячим» следам правоохранители воссоздали ход событий и уже через час задержали подозреваемого в двойном убийстве. Им оказался 64-летний односельчанин погибших.

«Дома у злоумышленника правоохранители нашли одежду и возможные орудия убийства со следами крови, а сам мужчина имел ссадины и гематомы, которые указывали на то, что супруги вероятно сопротивлялись», – сказано в сообщении.

По информации правоохранителей, подозреваемый отказался от объяснений. Сейчас он задержан и решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Все изъятые вещи направлены на экспертизу.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.