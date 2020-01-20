На Донбассе с начала года НВФ активизировали использование беспилотников

На неподконтрольном украинским властям Донбассе с начала этого года незаконные вооруженные формирования (НВФ) начали активно использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), используя режим «тишины» для ведения разведки. Об этом сегодня, 20 января, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

Так, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины «командование» НВФ активизировало ведение разведки подразделений Объединенных сил.

«В частности, с начала текущего года возросла интенсивность использования противником БПЛА малого радиуса действия. При этом, оккупанты ввели практику запускать свои БПЛА в период времени и в районах, заявленных для наблюдения с использованием беспилотников СММ ОБСЕ», – отметил Праута.

Таким образом, по информации ГУР, «командование» НВФ использует режим запрета огня для ведения воздушной разведки в интересах продолжения обстрелов позиций подразделений Объединенных сил, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.