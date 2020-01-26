Жилье для переселенцев и участников АТО: На Луганщине кредиты на квартиры предоставляют по 7 программам

В 2019 году в Луганской области 32 семьи обеспечили новым жильем. Об этом сообщила директор регионального управления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Инесса Киреева.

По ее словам, кредиты на квартиры предоставляют по 7 программам финансирования. Одна из них – «Доступное жилье». «Это государственная программа строительства доступного жилья. Программа предусматривает только строительство жилья. Это 50% строительства жилья для участников АТО и внутренне перемещенных лиц. И 30% для других категорий», – сказала Киреева.

Другая программа – для участников АТО и переселенцев. Так называемая «Ипотека под 3%». Сейчас в очереди 225 лиц. Будет ли она финансироваться в 2020 году зависит от решения Кабинета министров Украины. «В декабре прошлого года была запущена новая программа для участников АТО и переселенцев. На эту программу пошел большой спрос. К нам обратилось 234 человека на участие в этой программе. Было выделено 4,5 миллиона. Мы приобрели 9 квартир в декабре», – уточнила директор РУ Держмолодьжитла.

Для этой категории граждан работает и программа «Уставной капитал». Одно из отличий – претендентами могут стать лица до 35 лет. «Она заработала с января прошлого года в новом виде. Была дана возможность участникам АТО и переселенцам получить кредит по этой программе. Кредит по этой программе под ставку НБУ . Сейчас ставка НБУ – 13,5%. В банках сейчас 19%. То есть, есть разница. В прошлом году было выдано 11 таких кредитов. Средняя стоимость оплаты по этому кредиту, покупая квартиру, составляет в районе 4 тыс. грн. На эту программу у нас есть деньги и желающие могут обратиться на наш сайт и подать заявку-анкету онлайн. Либо прийти к нам в офис», – пояснила Киреева.

Существуют и 3 программы областного значения. Они рассчитаны на молодежь, участников боевых действий и переселенцев. «За счет областного бюджета в 2019 году было выдано 2 кредита по молодежи и 6 по переселенцам. К сожалению, по участникам АТО эта программа не была профинансирована в прошлом году. Но мы ожидаем, что она будет профинансирована в этом году уже в полном объеме», – добавила директор РУ Держмолодьжитла.

Также есть отдельная программа в Северодонецке. «У нас были выделены деньги на финансирование только двух кредитов. Хотя по программе должно было быть пять. Два мы смогли приобрести», – рассказала Инесса Киреева.

В целом с 2016 года квартиры в новостройках получили 75 семей. Это 165 жителей Луганской области.

Напомним, что программа «Ипотека под 3%» начала действовать с декабря 2019 года. Заявки принимались лишь 3 дня, и за этот период на участие в программе успели зарегистрироваться 10 181 чел. (из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503). На выделенные в декабре 200 млн грн кредиты получили лишь 198 семей. Согласно условиям «Ипотеки под 3%», кредит на жилье (в том числе его можно приобретать на вторичном рынке недвижимости) выдается сроком на 20 лет под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья (но есть и иные расходы).

Программа «Доступное жилье» была запущена в 2017 году, она предполагает для переселенцев и участников АТО/ООС 50% финансирования государством стоимости жилья, но в программе могут участвовать только новострои (первичный рынок недвижимости). По состоянию на 1 сентября 2019 года в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО. В 2019 году на реализацию программы было выделено 400 млн грн и ею смогли воспользоваться 989 семей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телекомпания СТВ»