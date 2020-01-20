«Еленовка. Машины за поворотом стояли»: Ситуация в пунктах пропуска днем 20 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 20 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Viloriya»: «12:34. Горловка в сторону Украины – подъехали утром первыми! Стоим, наблюдаем, как едут перевозчики. Не факт, что проедем сегодня. Беспредел»;

Александр: «13:05. В Горловке пеших по приезду автобуса в обе стороны. Машин тоже не очень много. Возле поста обочины посыпают гравием».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Светлана: «12:24. Каргилл в сторону Украины. Пешая никого. Машины 50 основная, 30 льгота»;

«Chegevarov»: «13:13. На Каргилле в сторону Донецка 20 общей, 15льготы. Движение слабое»;

Григорий: «14:03. Каргилл в сторону Украины общая до чебуреков. Льготы нет. Пеших нет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Виктория: «10:22. В Еленовке от поворота на Докучаевск более 70 авто»;

Вадим: «10:41. В Еленовке все очень медленно. За шлагбаумом битком в два ряда, а перед – льготы нет, но до 100 машин»;

Вадим: «11:57. Еленовка в Донецк – 20 авто»;

Oksana: «13:35. На 12:30 Еленовка – машины за поворотом стояли, людей не было».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Виктория: «11:29. В Пищевике час назад было пять машин»;

«Администратор»: «13:06. Октябрь – Гнутово. В сторону Украины сразу на проверку».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: