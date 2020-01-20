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Переселенцев стало больше: Опубликованы новые данные от Минсоцполитики

20.01.20 15:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на сегодня, 20 января, учтены 1 млн 435 тыс. 723 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 13 января в Украине были учтены 1 млн 434 тыс. 198 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 1525 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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