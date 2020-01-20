Сборы «Шахтера»: В Турцию Каштру взял 28 игроков (Фото)

Донецкий «Шахтер» отправился на сборы в Турцию, где начнется первый этап предсезонной подготовки. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба команды.

Совершив перелет по маршруту Киев – Анталья, борт «оранжево-черных» в 12:30 приземлился в турецком аэропорту, откуда на автобусе делегация переместилась в Белек. Именно здесь уже третью зиму кряду игроки «Шахтера» набирают форму перед решающей частью сезона. Первая команда привычно базируется в комплексе Regnum Carya Golf & Spa Resort, на полях которого будут проходить тренировки и несколько контрольных матчей. Также в Турцию прибыл молодежный состав «горняков» и разместится в отеле неподалеку.

На первый сбор главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру взял 28 игроков.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Игорь Кирюханцев.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Михаил Мудрик, Веллингтон Нем, Маркиньос Сиприано, Фернандо.

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула.

После заселения в отель и небольшого отдыха команду ждет вечерняя тренировка. Далее занятия будут проходить в двухразовом режиме, а еще запланированы 3 спарринга.

Первый сбор продлится до 30 января.