Тема Донбасса: В NRC сообщили об адвокационных визитах в Женеву и Брюссель

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в течение ноября-декабря 2019 года осуществил адвокационные визиты в Женеву (Швейцария) и Брюссель (Бельгия), в ходе которых поднимались вопросы защиты пострадавшего в результате конфликта на Донбассе населения. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба NRC.

Как рассказали в пресс-службе, во время адвокационного визита в Женеву сотрудники NRC ознакомили дипломатов Германии, Эстонии, Норвегии и Швейцарии с гуманитарной ситуацией в Украине. Во время брифинга для государств – членов Европейского Союза были представлены разработки по регистрации фактов рождения и смерти украинцев, проживающих на неподконтрольной украинским властям части Донбасса, а также механизма компенсации за разрушенное жилье.

Также в партнерстве с международной организацией «Человек в беде» была проведена фотовыставка в Верховной Раде Украины, где были представлены ключевые гуманитарные проблемы, вызванные вооруженным конфликтом на Донбассе. Также представлена гуманитарная дорожная карта с перечнем 10 основных сфер, где действия украинской власти / сторон конфликта крайне необходимы.

Кроме того, сделано заявление относительно административного механизма компенсации за поврежденное или разрушенное вследствие боевых действий жилье в рамках Недели прав человека в Верховной Раде Украины.

Помимо этого, осуществлен адвокационный визит в Брюссель, где обсуждались ключевые вопросы защиты пострадавшего в результате конфликта населения, а также были освещены последние события для широкого круга заинтересованных лиц, в том числе во время брифингов для представителей Европарламента, Европейской комиссии и Европейской службы внешних дел, а также постоянных представителей Украины, Норвегии, Франции, Польши, Германии и Литвы.