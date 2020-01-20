Работа в формате 24/7 на всей территории Донбасса: Зеленский обсудил с главой ОБСЕ расширение мандата СММ

Сегодня, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующим главой ОБСЕ Эди Рамой. Они обсудили вопрос расширения мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Как заявил Зеленский, для Украины важным фактором является вопрос отношений с ОБСЕ в контексте председательства Албании в этой организации.

По информации Офиса президента, Зеленский отметил, что на встрече в Нормандском формате в Париже 9 декабря 2019 года стороны договорились о нескольких позициях в отношении ОБСЕ, которые помогут в достижении мира на Донбассе. Речь идет о круглосуточной работе СММ, зеркальном увеличении количества наблюдателей на контролируемой Украиной территории и на временно неподконтрольной, а также о доступе ОБСЕ на участки, где не произошло разведение сил и средств. «Что очень важно – это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на российско-украинской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия», – подчеркнул президент Украины.

Как уточнила пресс-служба Зеленского, Эди Рама согласился, что такой формат поможет получать более достоверные данные наблюдения, а также отметил, что СММ ОБСЕ следует усилить.

Также стороны обсудили вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ в Украине.

Как сообщалось ранее, Украина обратилась с формальной просьбой к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продлить деятельность СММ на Донбассе.