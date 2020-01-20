Добавить возможности: Украина просит ОБСЕ продлить и расширить спецмиссию

Украина обратилась с формальный просьбой к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продлить деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) на востоке страны. Об этом сегодня, 20 января, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Капитал».

«С премьер-министром Рамой (действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама, – ред.) мы обсудили, каким образом должно быть построено взаимодействие в рамках ОБСЕ, какие дополнительные усилия украинская сторона ожидает от ОБСЕ. В первую очередь от СММ», – сказал Пристайко.

Он уточнил, что речь идет не только о продлении работы СММ ОБСЕ, но и о ее расширении. «Мы обратились с формальной просьбой продлить деятельность этой миссии, не только продлить, но и добавить возможности человеческого потенциала и финансового для того, чтобы миссия была еще более эффективной, чем в предыдущие годы», – рассказал Пристайко.

В свою очередь, Эди Рама заявил, что ОБСЕ будет прилагать максимальные усилия для достижения полного и устойчивого прекращения огня на Донбассе. «Мы постоянно будем прилагать максимум усилий, чтобы гарантировать прекращение огня, причем полное устойчивое прекращение огня, поскольку это очень важно для гражданских лиц. То, что по-прежнему фиксируются жертвы среди гражданского населения, является абсолютно неприемлемым», – сказал он.

Рама отметил, что ОБСЕ будет решительно поощрять полное выполнение Минских соглашений, поддерживать усилия и работу Трехсторонней контактной группы, а также процесс в Нормандском формате. «Но обсуждение различных договоренностей, соглашений, формул занимает много времени, а самое главное – это жизни людей, те трудности, с которыми они сталкиваются, население, проживающее в районах, охваченных конфликтами», – считает он.