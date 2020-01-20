Эксперт пояснил, почему перемены в России могут повлечь проблемы для Донбасса

Процессы, которые происходят в Абхазии и Южной Осетии, являются «плохим знаком» для Украины. Такое мнение выразил директор Дома Свободной России в Киеве Григорий Фролов в эфире «Радио Свобода».

Эксперт прокомментировал слухи о возможном поглощении Беларуси Россией и создании нового государства, которое якобы могло бы включить в себя Абхазию, Южную Осетию, Донбасс, Беларусь, Приднестровье.

«Я думаю, это две альтернативные истории. История с Беларусью выглядела достаточно реалистично. История с объединением всех непризнанных государств изначально выглядела анекдотично. Беларусь может выдохнуть, потому что на данный момент транзит пошел по другому сценарию. Это не значит, что у Путина нет планов на Беларусь, но они сейчас понимают, что с Лукашенко договориться не получится и что мирно забрать Беларусь тоже не получится», – сказал Фролов.

«Что касается неподконтрольных территорий, то, что касается Абхазии и Южной Осетии, я думаю, что чем активнее будет проходить конкуренция в рамках транзита, тем больше подвижек, в том числе негативных, будет происходить там. Потому что разные игроки будут показывать свою полезность. Сейчас уже видим, что происходит два активных процесса на оккупированной территории Грузии. С одной стороны, это история вокруг президента Абхазии, который подал в отставку. С другой стороны, это ползучая оккупация вокруг Южной Осетии, где активно продолжает расширяться линия оккупации. Это плохой знак для Украины. Я думаю, что на Донбассе могут быть некоторые проблемы», – сказал Фролов.

Он также отметил, что у украинской власти есть все шансы и возможности «эти провокации, потенциальные проблемы предотвратить».

По мнению Фролова, этого можно достичь с помощью активной дипломатической позиции, продолжения переговоров, работы во всех возможных форматах.