Возле Счастья СБУ нашла тайник с двумя гранатометами

На днях в окрестностях города Счастье (Луганская обл.) сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили очередной нелегальный арсенал с военными средствами поражения. Об этом сегодня, 20 января, сообщила пресс-служба облгосадминистрации Луганской области со ссылкой на пресс-службу 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Из тайника, обустроенного в разрушенном здании, правоохранители изъяли 2 противотанковых гранатомета РПГ-26, 10 гранат Ф-1, 2 шашки тротила общим весом 400 г, электродетонаторы, запалы УЗРГМ-2 и патроны.

Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к обустройству арсенала.

Также сообщается, что спецслужба проводит системную работу по выявлению и перекрытию каналов поступления в незаконный оборот средств поражения, а также предупреждает их использование для совершения террористических и экстремистских действий.

Так, в прошлом году СБУ выявила 18 таких «закладок», из которых изъято более 26 тыс. боеприпасов, 20 кг взрывчатых веществ, огнестрельное оружие.