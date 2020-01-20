Офис генпрокурора зарегистрировал 14 уголовных производств по показаниям освобожденных пленных

Офис генерального прокурора зарегистрировал 14 уголовных производств по показаниям освобожденных пленных. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что прокуроры Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора по результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019 года, зарегистрировали 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

«В своих показаниях освобожденные пленники сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках, применении физического насилия со стороны представителей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" и их пособников. Обстоятельства совершения зарегистрированных преступлений и лиц, их совершивших, будут устанавливаться в пределах объединенного уголовного производства по фактам ведение агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации, должностными лицами ВС РФ, членами незаконных вооруженных организаций "ДНР" и "ЛНР", совершения ими жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас уже установлено 160 мест несвободы на временно неподконтрольной территории Донбасса.

Досудебное расследование в указанных уголовных производствах поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины.