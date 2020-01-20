Особый статус Донбасса: В Минских соглашениях нет такого пункта, – Сайдик

В Минских соглашениях нет пункта о предоставлении автономии Донбассу, как на этом настаивает российская сторона, однако содержится положение об особом статусе ОРДЛО* в пределах украинской децентрализации. Об этом в интервью изданию Die Presse заявил австрийский дипломат Мартин Сайдик, который с 2015 по 2019 год был специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ), сообщает « Укринформ».

«Потом появился еще один элемент с российской стороны: требование автономии понятие, которое бесполезно искать в тексте Минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять», – заявил он.

По словам Сайдик, Украина готова предоставить особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации, «но сначала должна быть четко прояснена сторона с безопасностью. В частности, нужно определить, как Украина вернет полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным.