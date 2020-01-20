Смертельное ДТП на Донетчине: Погиб пешеход

В Волновахе (Донецкая обл.) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб пешеход. Об этом сегодня, 20 января, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, автопроисшествие произошло в субботу, 18 января, около 18:00. На месте ДТП работали следователи областного главка полиции. «Водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на мужчину, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии 51-летний пешеход получил смертельные телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).