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Смертельное ДТП на Донетчине: Погиб пешеход

20.01.20 17:42
Фото: отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области
Фото: отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области

В Волновахе (Донецкая обл.) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб пешеход. Об этом сегодня, 20 января, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, автопроисшествие произошло в субботу, 18 января, около 18:00. На месте ДТП работали следователи областного главка полиции. «Водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на мужчину, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии 51-летний пешеход получил смертельные телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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