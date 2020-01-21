Конкурс с политическими симпатиями: Переселенка в подробностях рассказала о «Миссис Вселенная» в Китае (Фото)

Переселенка из Донецка Елена Грицингер в первых числах января вернулась из Китая, где участвовала в конкурсе мирового масштаба «Mrs.Universe-2019» («Миссис Вселенная»). С 22 по 30 декабря 90 женщин из разных стран представляли свою страну, свой регион или область. Обязательное условие – возраст от 26-45 лет, замужние и с детьми.

Елена в Гуанчжоу приехала в статусе «Миссис Киев Вселенная» – этот титул она получила, завоевав призовое место и номинацию «Вибір Країни 2019» в национальном конкурсе «Краса Країни 2019». В Украину наша землячка вернулась с новым титулом – «Mrs. Brilliance Universe-2019» и килограммовой короной с камнями Swarovski.

В разговоре «Донецкими новостями» Елена рассказала, какие подарки она привезла всем участницам, в каком образе предстала на конкурсе национальных костюмов и почему расстроена распределением номинаций.

Елена Грицингер – «Миссис Киев Вселенная»

Салон закрыла, дом разграбили

Елена Грицингер – коренная дончанка. В мирное время работала в бьюти-индустрии: у нее был свой салон красоты, в которой помимо руководящей должности Елена делала перманентный макияж. Запись клиентов – на полгода вперед. А летом 2014-го она с мужем и годовалым сыном переехала в Киев.

«Тут пришлось начинаться все сначала, как многим землякам. Планировали тут пробыть недолго, поэтому вещей взяли минимум. Но так получилось, что с тех пор ни разу не были в Донецке. А когда представилась возможность поехать домой, то уже и смысла не было. От знакомых узнали, что дом разграблен. Салон мы закрыли в первый год войны и все оборудование находилось в том же доме», –поделилась Елена грустными воспоминаниями.

Два года назад Елена увлеклась психологией. Ей очень нравилась эта наука, тем более в начале двухтысячных она получила диплом одного из донецких вузов по специальности «Прикладная психология». «В процессе обучения и выполнения практик искала миссию, мне хотелось помогать людям, но я не знала с чего начать и в какой сфере могла быть полезной. Посетив однажды международный тренинг, я вернулась оттуда совершенно другим человеком, с обновленным мировоззрением. И буквально черед пару дней получила неожиданное приглашение участвовать в конкурсе "Краса країни". Для себя решила, что это знак. Я чувствовала, что мне нужно пройти этот путь. И видимо не зря. Выиграв конкурс, и получив первую корону, через неделю получила предложение поехать на международный конкурс "Миссис Вселенная 2019" в титуле "Миссис Киев Вселенная", а это означало, что становлюсь одной из 90-та участниц международного конкурса и претенденток на звание "Миссис Вселенная"», – продолжила собеседница.

С домашним насилием знакома не понаслышке

Главная миссия конкурса – борьба с домашним насилием. И не только над женщинами, а также над детьми и мужчинами. Для статистики: в Украине, по данным ООН, от физического домашнего насилия ежегодно страдает более 35% женщин, и только 10% из них обращаются за помощью. К тому же, ежегодно в нашей стране от домашнего насилия погибают сотни женщин.

«Эта тема меня очень тронула и откликнулась, поскольку с домашним насилием я знакома не понаслышке. Более полугода я разносторонне изучаю эту тему, общалась и продолжаю общаться с пострадавшими, а также с психологами, работающими непосредственно с жертвами насилия. Для меня стало приятной неожиданностью, когда узнала, сколько всего нужного в нашей стране делается в этом направлении: поддержка на законодательном уровне, существуют "горячие линии", мобильные бригады быстрого реагирования, центры для оказания бесплатной правовой помощи, государственный проект "Сімейні радниці", центры-приюты, инициативы лидеров-мнений, звезд шоу-бизнеса и рядовых украинцев. С другой стороны – недостаток информированности. Среди знакомых моего круга никто не знает, куда обращаться в случае домашнего насилия. И тому есть подтверждение – цифры, которые меня шокировали. Согласно неофициальной статистике, 60% украинских женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с одной из форм насилия – психологическое или физическое. И 90% из этого количества женщин никому об этом не говорили, они все пережили самостоятельно», – отметила Елена.

Почти две сотни подарков и десяток нарядов

Каждой конкурсантке надо было сделать ролик на тему борьбы с насилием и произнести речь на английском языке. Трехминутный ролик, созданный по инициативе Елены Грицингер, скоро можно будет увидеть в Украине.

«Конкурс, как для меня, так и для остальных участниц начался уже в аэропорту Гуанчжоу. Практически 24 часа в сутки мы были на виду у организаторов. Конкурсантки должны были всегда безупречно выглядеть, с идеальным макияжем, красивой укладкой и демонстрировать свои хорошие манеры. Разговаривать исключительно на английском языке. Если учитывать, что спала по 4 часа, а еще разница во времени, то оставаться бодрой все время было очень сложно», – призналась собеседница.

Как и на любом конкурсе красоты, участнице необходимо иметь полный чемодан с нарядами. Национальный костюм, вечерний образ, платье на талант-шоу. И был еще выход в спортивных костюмах, им заменили дефиле в купальниках. Елена говорит, что практически во всех международных конкурсах отменены выходы в купальниках – благодаря частому обсуждению в обществе гендерных вопросов. А еще нужно было привезти подарки организаторам «Mrs.Universe-2019» (их 6 человек) и по 2 презента всем конкурсанткам, которыми женщины обменивались при первом знакомстве и на Рождественской вечеринке.

«Очень трудно было все подготовить, зная, что есть ограничения по провозу багажа. Всего 37 кг вместе с ручной кладью. За перевес надо было заплатить баснословные деньги. Поэтому передо мной стояла задача – придумать подарки в количестве 186 штук, а дизайнерам нужно было создать такие костюмы, чтобы они были по возможности легкими и не занимали много места», – отметила Елена.

Блокноты, булавки, шоколадки и магниты с видами Киева

В итоге, все получилось, как и планировалось – чемодан ни на грамм не превысил установленной нормы. Многочисленные подарки были вручены. Елена говорит, что ей хотелось, чтобы презенты ассоциировались с Киевом, при этом мало весили, и недорого стоили. «С моей родной сестрой Анастасией Грицингер, которая по специальности иллюстратор, разработали блокноты. Там картинка от Насти и памятка о том, что подарок от "Миссис Киев-2019" с наилучшими пожеланиями. А вторым подарком была булавка – традиционный оберег. И авторская открытка, в которой было описание, для чего же нужна булавка, например, ею й можно закрепить ленту к одежде, чтобы она не спала при движении», – поделилась Елена.

Для организаторов она привезла наборы, состоящие из крафтовых шоколадок, на которых были изображены победительницы последних 12 лет конкурса «Mrs.Universe». Помимо этого, Елена подарила им посуду, расписанную вручную, наборы открыток и магниты с видами Киева. Для владельцев конкурса был выбран блокнот в кожаном переплете с тисненым изображением Георгия Победоносца, шкатулка ручной работы с инициалами с ювелирной брошью ручной работы.

Все хотели прикоснуться к княгине Киевской Руси

Что касается нарядов, то их у Елены было 10. Безусловными фаворитами были национальный и вечерний. «Когда узнала, что буду представлять Киев, мне хотелось такой костюм, который бы "рассказал" о столице моей страны, а именно об истории Киева, о том, насколько образованные, красивые, утонченные, интересные женщины когда-то здесь жили. Долго ломала голову, но когда увидела проект Екатерины Потловой "Славетні жінки Київської Русі", то поняла, что именно в таком образе хотела бы выйти на подиум этого международного конкурса. Дизайнер специально для меня создала костюм – я была в образе киевской княгини. Честно признаюсь, этот мой наряд не оставил равнодушным никого. Ведь во всем мире ценится качественная и красивая ручная работа. После конкурса ко мне неоднократно подходили местные дизайнеры и скрупулезно рассматривали костюм, при этом, не переставая восхищаться тонкой работой. Конечно же, все хотели потрогать корону княгини, созданную по авторской методике Екатерины», – улыбаясь, говорит 37-летняя собеседница.

О вечернем наряде Елена отзывается тоже с восторгом. «Изначально не хотела покупать готовое платье или брать в аренду, поскольку я считаю, что в Украине много талантливых дизайнеров. И мне хотелось для этого конкурса платье, которое будет в единственном экземпляре. Воплотить мои задумки в полной мере смогла Анастасия Салова-Чернявская. Она помогла мне создать вечерний образ. Для этого была найдена ткань, которую я в своей жизни видела впервые. Это была ткань из паеток производства Gucci. Когда смотришь на платье, то оно не просто переливается, а и создает иллюзию жидкого металла», – описала она свой наряд.

Елена в вечернем наряде

О войне в Украине никто не знает…

По признанию Елены, подготовка была кропотливой и тщательной, ей удалось достойно представить нашу страну на мировой арене. Но, к сожалению, в момент распределения мест у нее создалось впечатление, что все было решено заранее и без политических симпатий тут не обошлось.

«Владельцы конкурса – болгары, но они отдают франшизу на организацию каждый год разным странам. В этом году организаторы – представители Китая. Поэтому меня не удивило, но очень расстроило то, что титул вице-миссис (второе место) получила россиянка, живущая в Крыму. Сложно удержаться от мысли, что это был комплимент от организаторов нашему соседнему государству, поскольку у них тесные отношения. Аналогичная ситуация произошла на "Миссис Земной шар" в ноябре 2019, который также в этом году проходил в Китае в Шэньчжэнь, где 1-е место отдали россиянке, а третье – представительнице из Крыма», – посетовала Елена.

«Только представьте, что трансляцию конкурса только в прямом эфире посмотрело почти 3 миллиона человек и во время награждения они узнали, что Крым оказывается – российский. К тому же никто из участниц не был осведомлен о том, что в Украине шестой год идет война. И на таких мероприятиях не особо приветствуются политика, поэтому никто не обсуждает эти темы», – добавила переселенка.

После возвращения домой, Елена помимо звания «Mrs. Brilliance Universe-2019» (к слову, одно из восьми самых престижных), привезла знания, которые помогут ей в борьбе против домашнего насилия и в другой социальной работе. «Благодаря этому конкурсу я получила невероятный опыт, веру в собственные силы и возможности, знакомства с замечательными женщинами со всего мира, с которыми теперь мы можем организовывать совместные международные проекты и помочь нашему миру стать лучше и добрее. Мы очень сдружились, поскольку объединены схожими ценностями и поддерживаем сейчас общение каждый день», – заключила Елена Грицингер.

Пока готовился материал, Елена Грицингер за свои достижения и работу в сфере борьбы с домашним насилием стала лауреатом награды в виде серебряной медали «Silver Medallian Award 2020» от международной организации Asian Chambler of Commerce and Industries (ACCI)&Aesthetics International. Вручение ежегодной премии состоится в мае в Индии.