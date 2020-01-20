Трижды пытался покончить с собой: На Донетчине начали уголовное дело за издевательства над заключенным

На Донетчине начали уголовное производство по факту доведения заключенного до попытки самоубийства. Из-за систематических издевательств администрации учреждения, мужчина трижды пытался покончить с собой. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области проводится досудебное расследование по факту доведения до попытки самоубийства одного из заключенных в Бахмутском учреждении исполнения наказаний № 6», – говорится в сообщении.

Как установило расследование, в течение ноября 2019 года – января 2020 года администрация учреждения систематически издевалась над заключенным и нарушала его права. Из-за такого отношения мужчина, находясь в карцере, трижды пытался покончить жизнь самоубийством.

Кроме этого, руководство учреждения для того, чтобы скрыть этот факт, не внесло сведения о нанесении себе травм заключенным в книгу учета.

«Сейчас в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 120 (доведение до попытки самоубийства) УК Украины. Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств указанного события. Досудебное расследование находится на личном контроле у ​​прокурора области», – сказано в сообщении.

Санкция ч. 1 ст. 120 УК Украины предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.