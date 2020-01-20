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Гражданин Украины пытался провезти в «ДНР» комплектующие к оружию (Фото)

20.01.20 18:45
Фото: Донецкий погранотряд
Фото: Донецкий погранотряд

Сегодня, 20 января, 37-летний гражданин Украины пытался перевезти через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» (Донецкая обл.) комплектующие к оружию на временно неподконтрольную украинской власти территорию. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Так, мужчина был за рулем автомобиля марки «Рено». «Во время работы совместной досмотровой группы в составе пограничников Донецкого отряда и работников ГФСУ сработал служебный пес охранников границы, который специально обучен выявлять оружие. В ходе углубленного осмотра автомобиля в багажном отделении правоохранители обнаружили скрытые в ящике для инструментов составные части к оружию – 7 спусковых и 7 обратных механизмов, а также пружины», – говорится в сообщении.

Как уточняется, обнаруженные детали изъяты. Они будут направлены на экспертизу, которая и установит тип оружия, к которому они могут принадлежать.

Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

По данному факту сообщено сотрудникам Национальной полиции.

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