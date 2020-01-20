На Луганщине трое граждан РФ пытались незаконно попасть в Украину

В Луганской области за минувшие выходные пограничники задержали трех нарушителей государственной границы, которые пытались незаконно попасть в Украину из Российской Федерации. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

«В минувшие выходные, пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в районе проведения операции объединения сил, задержали трех нарушителей границы», – говорится в сообщении.

Так, патрулируя участок границы в районе Никольского, пограничный наряд обнаружил следы двух человек, которые вели из России в Украину. С помощью служебной собаки, двигаясь по следам, пограничники вышли на двух нарушителей границы.

Один из мужчин оказался гражданином РФ, 1966 года рождения, а другой не имел документов. По его словам, он также является гражданином России.

Третьего нарушителя границы пограничники задержали в районе населенного пункта Меловое. Еще один гражданин РФ также пытался незаконно попасть в Украину, но был задержан пограничным нарядом.

Сейчас за незаконное пересечение границы задержанным грозит административная ответственность и запрет въезда в Украину. «Продолжаются мероприятия по установлению лица одного из нарушителей», – отмечается в сообщении.