В «Л-ДНР» продолжают «национализировать» предприятия Украины и выехавших из «республик» граждан, – правозащитники

В «ДНР» и «ЛНР» продолжается процесс так называемой «национализации» предприятий, которые ранее работали под юрисдикцией Украины или принадлежат гражданам Украины, проживающим с начала конфликта на территории, подконтрольной Украины. Об этом сообщается в мониторинговом отчете «Обзор нарушений прав человека в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей за декабрь 2019 года» благотворительного фонда «Восток SOS», опубликованном сегодня, 20 января, пресс-службой организации.

«По нашему мнению, приведенные ниже факты следует квалифицировать как нарушение права собственности. Следует отметить, что данные нарушения носят на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой областей системный и массовый характер», – говорится в сообщении.

Так, по информации правозащитников, так называемый «фонд госимущества ДНР» в декабре 2019 года сообщил о шести объектах бесхозяйного недвижимого имущества, которые намерен передать в аренду.

В «ЛНР», согласно обзору Фонда, в декабре 2019 года так называемым «государственным комитетом налогов и сборов» было размещено 34 объявления об обнаружении разного бесхозного имущества.

Среди объявленного бесхозным имущества указаны:

имущество юридических лиц : административные здания, нежилые здания и части зданий, складские помещения, грузовые вагоны, железнодорожные вагонные весы, полувагоны, железнодорожные цистерны, сельскохозяйственная техника, автомобильные весы, газопровод, оборудование для газопроводов, банкоматы, оптические усилители, оптоволоконный кабель, приборы учета, сейфы, металлические коробки, счетчики электроэнергии, кабельные линии, рекламные конструкции, оргтехника, офисная мебель;

: административные здания, нежилые здания и части зданий, складские помещения, грузовые вагоны, железнодорожные вагонные весы, полувагоны, железнодорожные цистерны, сельскохозяйственная техника, автомобильные весы, газопровод, оборудование для газопроводов, банкоматы, оптические усилители, оптоволоконный кабель, приборы учета, сейфы, металлические коробки, счетчики электроэнергии, кабельные линии, рекламные конструкции, оргтехника, офисная мебель; имущество физических лиц: торговые павильоны, холодильные камеры, автомобили, деньги, сигаретные блоки, водяной счетчик, надувная лодка, горох, спирт.

«При этом стоит отметить, что заявления от владельцев такого имущества принимаются в период от 1 до 60 дней со дня выхода объявления. По истечении этого срока имущество и предприятия переходят под контроль "ЛНР"», – уточняется в мониторинговом отчете.