Переселенцы получили ордера и ключи от квартир в Житомире (Фото)

Сегодня, 20 января, семьи переселенцев получили ключи от 6 квартир в Житомире. Квартиры предназначены для временного проживания и были приобретены за счет государственной субвенции 70% на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины.

Ключи от квартир семьям, которые были вынуждены уехать из временно неподконтрольной украинской власти территории, вручили глава МинВВОТ Оксана Коляда и Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Как уточнили пресс-службе Житомирского городского совета, 5 семей переселенцев сегодня получили и ордера, еще один ордер вручили ранее, в конце 2019 года.

Эти 6 квартир во временное пользование согласно рейтингу получили многодетные семьи и семьи, в которых только один из родителей воспитывает детей. «Эти квартиры считаются временным жильем. Но я подчеркиваю, что семьи могут там жить столько, сколько будут в этом нуждаться, и чувствовать себя, как в собственных домах», – сказал мэр.

Коляда отметила, что городская власть Житомира оперативно приобрела квартиры, получив деньги в последние дни прошлого года, и уже сегодня люди вселяются в полученное жилье.

Субвенция реализуется по всей Украине и направляется государством местным бюджетам в целях «поддержки территорий, подвергшихся негативному влиянию российской вооруженной агрессии на востоке Украины», в частности, на покупку квартир для временного проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Главным условием предоставления субвенции является софинансирование с местными бюджетами: 70% – государственная субвенция и 30% – должно быть выделено из местного бюджета.

В ведомстве уточнили, что в конце 2019 года было принято решение и оперативно перечислены средства на приобретение жилья в 12 городах и городках Украины. Одним из городов, присоседившихся к этой программе, стал Житомир.

Фото: пресс-служба Житомирского городского совета

В пресс-службе госсовета уточнили, что в Житомир приехали 1 279 семей, которые вынуждены были покинуть свои дома. Поддержка ВПЛ осуществляется в рамках Комплексной программы социальной защиты населения Житомирской городской объединенной территориальной громады на 2016-2020 годы.

Как сообщалось ранее, в Житомире в декабре 2019 года горсовет на вторичном рынке приобрел пять квартир, которые предназначались для временного проживания переселенцев. Исполком принял решение включить эти квартиры в фонд жилья для временного проживания ВПЛ и согласовал предоставление этих квартир для временного проживания семьям переселенцев. Комиссия рекомендовала предоставить эти квартиры во временное пользование, сроком до 1 года, без регистрации.