Після блокування «тарілок» ВОЛЯ може стати надійним супутником телеглядача

З 28 січня українці будуть платити за найпопулярніші українські телеканали: 1+1, 2+2, ТЕТ, ICTV, СТБ, Новий канал, М1, М2, ТРК Україна, Інтер, НТН та інші (усього 23 канали), адже сигнал на відкритому супутнику буде закодовано. Таке рішення було прийнято медіагрупами – власниками цих каналів.

Що робити пересічному українцю, щоб не залишитися без звичних передач та серіалів на улюблених телеканалах? Обрати варіант підключення – кабельне або платне супутникове ТБ, інтерактивне телебачення (IPTV/OTT) та Т2 (прийом на антену).

Ті, хто вже мають свого провайдера, не відчують жодних незручностей. Прикладом, компанія Воля отримує сигнал із супутника легально і через свою кабельну мережу передає його телеглядачам. Тому абоненти компанії не турбуються и продовжують, як і раніше, насолоджувати кращим спортивним та фільмовим контентом від FOX, Discovery, AMC, Nat Geo та інших.

А для тих, хто шукає найвигідніший варіант для підключення ТБ, провайдер розробив декілька вигідних пропозицій ─ пакет послуг для усієї родини: інтернет плюс інтерактивне телебачення. З ним кожен абонент має можливість оформити річну передплату на послугу за акційною ціною ─ всього 99 грн/місяць та підключенням за 1 грн. Родзинкою інтерактивного телебачення є онлайн-кінотеатр ВОЛЯ Cinema, який налічує понад 30 тисяч фільмів. Традиційне кабельне телебачення за спеціальною ціною: як цифрове, так і аналогове, також доступно кожному новому абонентові Воля.

У портфоліо компанії ─ найкасовіші фільми світових виробників контенту Disney, NBC Universal, Marvel ─ «Спайдермен», «Месники: Завершення», «Мері Поппінс повертається», «Аладдін» тощо. Протягом року покажуть ще більше хітових фільмів та мультиків: «Історію іграшок», «Малефісенту 2», «Зоряні війни: Епізод IX», «Мулан».

Кожен шанувальник спорту знайде для себе щось цікаве, кажуть в компанії, адже Воля пропонує рейтингові спортивні канали: Setanta Sports, Eurosport 1/2, Футбол 1/2, а незабаром з’являться ще й «Футбол 3» з трансляціями частини матчів чемпіонатів Франції, Бельгії, Іспанії та клубний канал «Шахтар ТБ».

Воля – офіційний транслятор матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА сезонів 2018-2021, тому продовжить радувати всіх цінителів преміального спортивного контенту. Матчі 1/8 фіналу стартують вже 18 лютого ─ чинний чемпіон «Ліверпуль» зіграє з «Атлетіко», «Манчестер Сіті» протистоїть «Реалу», а «Челсі» ─ «Баварії». З 20 лютого глядачі зможуть насолоджуватися видовищним європейським футболом у 1/16 фіналу ЛЄ. Серед учасників, які продовжують боротьбу за трофей і донецький «Шахтар». Підопічні Луїша Каштру зійдуться з «Бенфікою» з Португалії.

Усі матчі ЛЧ і ЛЄ в прямому ефірі, короткі огляди, архів матчів та інтерактивні можливості в режимі 24/7 і без реклами можна отримати з додатковою послугою Воля Футбол+.

Як бачимо, провайдер уже готовий до нової ери телебачення. Тож, робімо висновки та обираємо кращого партнера для телеперегляду вже сьогодні!