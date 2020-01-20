Донетчина: Дружковка и Северская громада получат поддержку на модернизацию ЦПАУ

На Донетчине город Дружковка и Северская объединенная территориальная громада (ОТГ) получат поддержку по Программе «U-LEAD с Европой» на модернизацию Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сообщает пресс-служба офиса Программы «U-LEAD с Европой».

Так, Дружковка и Северская городская ОТГ находятся в числе 125 громад Украины, которые получат помощь на модернизацию ЦПАУ.

Как отмечается, весной минувшего года команда направления по улучшению качества админуслуг Программы «U-LEAD с Европой» объявила четвертый раунд отбора громад для оказания помощи в модернизации и создании ЦПАУ.

«Комиссия проанализировала 179 заявок из 24 областей Украины и отобрала 150 заявок для дальнейшего анализа способности громад и разработки технических заданий. По результатам визитов экспертов в громады, были разработаны и утверждены 125 технических заданий на создание или модернизацию ЦПАУ, с распределением обязательств между Программой и громадой», – говорится в сообщении.

В Донецкой области поддержку получат Дружковка и Северская ОТГ. Так, в Северской громаде действует ЦПАУ без реконструкции, в Дружковке – обновленный ЦПАУ открыли в 2017 году.

Также, в Дружковке работает мобильный ЦПАУ, который был куплен в минувшем году за государственные деньги.

Уточняется, что в 2018 году 2-й раунд отбора для улучшения качества админуслуг прошли 7 громад из Донецкой области: Угледар, Мирноград (до переименования – Димитров), Новогродовка, Торецк (до переименования – Дзержинск), Часов Яр, Соледарская и Шаховская ОТГ.