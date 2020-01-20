В Константиновке мужчина хотел подкупить полицейских: Грозит 4 года ограничения свободы

В Константиновке (Донецкая обл.) водитель автомобиля, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, пытался предложить взятку наряду полиции, чтобы избежать наказания. Теперь, кроме административной ответственности, ему грозит уголовная – до 4 лет ограничения свободы. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба Константиновского отделения полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Под процессуальным руководством Константиновской местной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины», – говорится в сообщении.

Так, 47-летний нарушитель за непривлечение его к административной ответственности предложил полицейским деньги, чтобы «решить вопрос на месте». При составлении административных материалов, чтобы ответственности мужчина попытался предложить правоохранителям взятку.

На предупреждение об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу злоумышленник не отреагировал, поэтому на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для того, чтобы задокументировать преступление.

«Относительно фигуранта открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)», – сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 4 лет.