Генштаб назвал цифру потерь ВСУ на Донбассе за три года

В 2019 году безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили 100 человек, ранения и травмы получили 507. Об этом говорится в ответе пресс-службы Генерального штаба ВСУ на запрос «#Букв».

Согласно ответу, в 2017 году на Донбассе погибли 208 бойцов, 1300 человек – ранены; в 2018 году – 120 военнослужащих ВСУ погибло, 799 – получили ранения; в 2019 году – 100 человек убитыми, 507 – ранены.

По состоянию на 16 января 2020 года, на востоке нашей страны погибли четыре бойца, а 20 человек получили ранения.

В Генеральном штабе подчеркнули, что учет потерь личного состава не предусматривает учет потерь других военных формирований (в том числе добровольческих) и гражданских лиц.

Напомним, что на начало 2020 года на стенах Зала Памяти Минобороны указано 2 678 фамилий погибших на Донбассе военнослужащих и сотрудников силовых структур.