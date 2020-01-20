Зеленский рассказал, в каком случае может уйти в отставку

Президент Владимир Зеленский заявил, что ставит своей целью побороть коррупцию в Украине. Однако если бы его самого обвинили в настоящий коррупции, он готов сложить свои полномочия. Об этом Зеленский сказал в интервью The Times of Israel, сообщает «24tv.ua

В частности, Зеленский ответил на вопрос, чтобы он делал, если бы его обвинили в коррупции. Журналисты привели пример премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, которому предъявлены официальные обвинения в коррупции и взяточничестве. «Если бы меня обвинили в какой-то настоящий коррупции – предъявили не политические обвинения, а то, что действительно было – тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку», – сказал Зеленский.

Он добавил, что на посту президента Украины планирует бороться с коррупцией в стране, но это длительный процесс.

Глава государства напомнил, что сейчас в Украине проходит реформа прокуратуры – были уволены несколько тысяч прокуроров, а сотни должны пройти повторную квалификацию. На очереди – реформирование служб безопасности, по которым Верховная Рада принимает законы.

Также президент рассказал о проблемах в судебной системе Украины и напомнил о начале работы Высшего антикоррупционного суда. «Мы назначили нового руководителя Государственного бюро расследований, и она реформирует иерархию. Мы ввели Антикоррупционный суд в сентябре. С этим много проблем, как и со всем судебным процессом в Украине. Это длинная битва. Но, когда у нас будут сильные эти институты, мы прекратим всю коррупцию», – отметил Зеленский.