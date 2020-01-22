Электронные учебники в школах Украины: Министр рассказала об эксперименте

В Украине эксперимент по использованию электронных образовательных материалов в пилотных школах завершился негативно. Это связано с неудовлетворительным качеством электронных образовательных материалов. Но в будущем эксперимент будет возобновлен. Об этом заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью «Интерфакс – Украина».

«У нас был такой эксперимент, он завершился, и завершился он негативно. Это поучительная история для нас и для системы образования. Скажем так: задумка была правильная – перед тем как внедрять такое популярное словосочетание, как электронный учебник, надо его пропилотировать», – сказала она.

По словам министра, в рамках эксперимента были закуплены планшеты на тысячу школ, но главная проблема оказалась на этапе закупки электронных учебников. «Министерство объявило конкурс, но то, что нам подали производители – это просто ужас. Я лично пересмотрела все эти учебники – это ужас, который надо спрятать и больше никому не показывать. Я не могу допустить, чтобы такое закупалось за публичные средства и попадало в школы. Это нельзя назвать электронными образовательными материалами – это просто какие-то pdf-ки, к которым где-то пристроили звук, где фигурку, которая движется, и пытаются нам продать за миллионы гривен», – объяснила глава ведомства.

Новосад подчеркнула, что с такими материалами качество обучения абсолютно не изменится. В связи с этим, в конце 2019 года она приняла решение приостановить проведение данного конкурса.

В то же время, как отметила Новосад, эксперимент по пилотированию электронных учебников будет возобновлен. «Мы сделаем вторую попытку. На этот год мы снова заложили деньги на электронные учебники и сейчас должны подготовить новые нормативные документы и новые требования к экспертизе этих учебников, а также начать диалог с производителями», – заявила она.

На вопрос, можно ли уже сейчас сказать, насколько эффективен такой метод по сравнению с традиционным обучением, министр ответила, что пока не видела исследования, которое бы показывало, что использование электронных учебников резко улучшает образовательные достижения учащихся. «Это бесспорно влияет на определенные навыки и цифровую грамотность, это позволяет не носить с собой учебники из школы домой. И мне кажется, что желание иметь электронные учебники больше вызвано мировым треном на диджитал, чтобы показать, что мы не отстаем. Поэтому должны быть проведены хорошие фундаментальные исследования, чтобы понять, дает ли это какой-то эффект или нет», – считает Анна Новосад.

Ранее глава Минобразования сообщила, что в Украине создадут реестр учащихся учреждений среднего образования и реестр учителей. А также, что у учащихся учреждений среднего образования появится возможность подтянуть знания по предметам на индивидуальных занятиях в школе за государственный счет.

Напомним, 16 января Верховная Рада Украины приняла новый Закон «О полном общем среднем образовании». Закон предусматривает возможность для учеников выбирать свою образовательную траекторию, а также, гарантирует получение среднего образования людям с особыми потребностями. А также Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц».