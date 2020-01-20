36 миллионов на незавершенный ремонт: Когда откроют роддом в Славянске (Видео)

В Славянске (Донецкая обл.) чиновники обещают, что вскоре откроют роддом. На его ремонт уже было потрачено почти 36 млн грн. Но палаты для мам с младенцами так и остались заброшенными. Обновили только один из четырех этажей.

Жительница Славянска Анна рожать сына поехала в Киев из-за того, что городской родильный дом на замке. Ремонт в заведении длится уже более двух месяцев. Поэтому, чтобы не нервничать во время беременности, женщина жила у родных в столице. «Переживательно. Потому что вот роды начнутся внезапно, да, или какие-то моменты, а роддом закрытый. Даже тот Краматорск и то, надо время, наверное, какое-то. Если какие-то экстренные случаи могут быть», – говорит она.

По словам медработников, сейчас капитальный ремонт в роддоме почти закончили. Здесь новые санузлы и кафель, а в палатах – современные кровати. Поэтому уже вскоре женщины вновь смогут рожать в Славянске. «На сегодня наши женщины, которые рожают, они едут в город Краматорск. И "скорая" их туда везет. В плане открытия родильного дома вот как по окончанию ремонтных работ. Ну, надеемся, что конец января – начало февраля это произойдет», – рассказала исполняющая обязанности главного врача Славянского роддома Валентина Глущенко.

Однако починили только 4-й этаж – гинекологическое отделение. В родильных залах, что на втором этаже, плитку на полу не меняли со дня строительства. С тех пор капитально не ремонтировались и душевые комнаты. Долго не ремонтировали и третий этаж учреждения. «После замены коммуникаций это вот все покрылось. И вот в таком виде мы и будем открываться, и работать дальше. Вымоется эта, конечно, грязь однозначно. Но пока покраски-побелки не будет», – показала коридор главврач.

За выделенные деньги на ремонт заменили крышу, утеплили фасад, установили новый лифт, закупили оборудование и мебель, капитально отремонтировали прачечную. Но, по словам чиновников, средств на все здание не хватило. «Это государственная субвенция. Она поступает в середине года и в конце года должна быть если не освоена, то возвращена. Поэтому проекты делятся на такие части, чтобы было полное освоение. Хочу заверить, что вот буквально на днях прошло заседание комиссии, конкурсной комиссии по деньгам ГФРР (Государственный фонд регионального развития, – ред.) и наш проект прошел на конкурсном отборе», – сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

Поэтому если деньги все же поступят и ремонт продолжится, то беременным вновь придется искать место для родов.

Напомним, в Константиновке (Донецкая обл.) продолжается реконструкция акушерско-гинекологического корпуса. Ремонтные работы здесь начались в 2018 году и продлятся в течение двух лет. Сметная стоимость работ составляет 44 млн грн. Уже отремонтировано правое крыло корпуса, а именно – акушерское, гинекологическое и неврологическое отделения.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины уменьшил сумму субвенции для Курахово (Марьинский р-н, Донецкая обл.) с 16 до 2,6 млн грн, которую город планировал потрать на капитальный ремонт инфекционного отделения Кураховской городской больницы. Решением Кураховского горсовета для продолжения реализации проекта выделено 19 млн грн. Работы по капитальному ремонту инфекционного отделения продолжаются.

Источник: ТК «Донбасс»