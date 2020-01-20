Средний размер пенсии в Украине на начало 2020 года: Донетчина и Луганщина – в лидерах (Инфографика)

В Украине средний размер пенсии составляет 3 082,98 грн. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как уточняется, данные приведены по состоянию на 1 января 2020 года. Так, согласно им, наибольший размер средней пенсии зафиксирован в Киеве – 4 251,86 грн, на втором месте – Донецкая область с показателем 4 003,06 грн. Луганская область на третьем месте среди всех регионов страны – 3 712,03 грн.

Также сообщается, что количество пенсионеров на указанную дату составляет 11,3 миллионов.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 1 января 2020 года почти 260 тыс. граждан получают пенсию в размере более 10 тыс. грн.

Напомним, что для прогнозного расчета будущей пенсии внедрен новый электронный сервис – «Пенсионный калькулятор», который доступен в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ.