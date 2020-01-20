Силовой сценарий на Донбассе: Кривонос рассказал, что допускает этот вариант

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос прокомментировал ситуацию с вариантом силового освобождения Донбасса. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода» .

В частности, Кривонос прокомментировал вопрос, верит ли он в сценарий полномасштабного конфликта. « Есть определенное видение, но я его пока оставлю при себе. Я не расслабляюсь и четко уверен, что Россия способна за счет той группировки, которая сейчас есть, и по своим возможностям, за короткое время осуществить агрессию с целью захвата наших территорий. Вопрос в информационном потоке сопровождения этих процессов. Пока предпосылок нет, но возможность у них в любой момент может быть», – сказал Кривонос.

Он также высказал свою точку зрения по поводу возврата неподконтрольных территорий во время военной операции. « Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет политическое решение... Я скажу, что мы должны быть готовы к этому. Вооруженные силы должны быть к этому готовы. Насколько это будет возможно, зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств. Потому что, если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария. Вариант не исключается, если будет принято политическое решение. Все зависит от того, насколько мы подготовим свои вооруженные силы. А мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли», – считает Сергей Кривонос.