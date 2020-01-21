«Проверка на деньги»: Что кроется за решением «ДНР» устроить верификацию пенсионеров

С 1 февраля по 30 мая в «ДНР» пройдет верификация местных пенсионеров.

Согласно сообщениям «республиканских» интернет-ресурсов, процедура будет выглядеть следующим образом:

каждый пенсионер должен лично прийти в «пенсионный фонд» и предоставить определенный пакет документов: паспорт – украинский или «гражданина ДНР», но обязательно с местной пропиской (в противном случае необходима еще адресная справка); работающие пенсионеры обязаны предоставить также трудовую книжку;

пенсионер подает заявление определенного образца, в котором должен указать номер телефона «республиканского» мобильного оператора «Феникс»;

если пенсионер старше 80 лет или он является лицом с инвалидностью 1-2-й групп, то сотрудники «пенсионного фонда» приедут на дом.

Эксперты прокомментировали «Донецким новостям» данную инициативу – ее возможные корни и последствия.

Игорь Чаленко, руководитель Центра анализа и стратегий:

– По моему мнению, данная верификация преследует несколько целей.

Во-первых, такие действия демонстрируют, что недавние заявления о повышении пенсии для жителей псевдореспублики не имеют никакой экономической основы. Спонсирование со стороны Кремля не увеличилось, а это значит – есть необходимость административно уменьшить количество лиц, которые получают эти выплаты.

Во-вторых, это прекрасная возможность провести пропагандистскую работу с соответствующими слоями населения. Довести до каждого информацию как о поднятии выплат, так и акцентировать внимание, кто именно выплачивает пенсии и кому люди должны быть благодарны.

Очевидно, что такая активизация в Донецке является реакцией на инициативы с украинской стороны выплачивать пенсии для жителей, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (соответствующий законопроект № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию» зарегистрирован в Раде, –ред.). Еще в 2019 году украинская пенсия действительно превосходила ту, которая выплачивается в «республиках». То есть мы видим своего рода попытку сбить возможный ажиотаж.

Вполне возможно, что «пенсионный вопрос» станет одним из главных на предполагаемых местных выборах в ОРДЛО, которые должны быть проведены по украинскому законодательству. Хотя вопрос выборов еще не решен на уровне глав государств «нормандской четверки», но вероятность их проведения увеличивается с каждым днем.

Александр Кочетков, аналитик, политтехнолог:

– Известно, что одним из требований Кремля по мирному урегулированию на Донбассе является выплата Украиной пенсий и пособий жителям «республик». Потому что для РФ эти выплаты весьма обременительны. Хотя по международным конвенциям, все социальные тяготы обязано нести государство, взявшее территорию под контроль, в данном случае – Россия.

Очевидно, что в ходе подготовки очередного раунда «нормандского формата» «Л-ДНР» намерены предъявить Украине счет в виде пенсионных выплат, и это может стать одним из камней преткновения на переговорах.

Для предъявления такого счета и необходимо провести нечто вроде переписи пенсионеров. Хотя понятно, что предъявленная сумма не будет иметь никакого отношения к реальности.

А никто и не обещал, что путь к миру будет простым и прямым.

Александр Кондратенко, политтехнолог:

– Верификация пенсионеров в «ДНР» проводится для сознания единой электронной базы получателей социальной помощи. Как показывает международный опыт, это помогает существенно сократить нецелевое использование средств. Видимо, не все так хорошо в «ДНР», раз так называемый «пенсионный фонд» заявил о решении проверить всех малообеспеченных и пенсионеров.

В Украине с помощью верификации в 2017-2018 годах удалось сэкономить около 14 млрд грн бюджетных денег за счет того, что были выявлены люди с чужими утерянными паспортами, псевдочернобыльцы и псевдопереселенцы.

Напомню, что в 2019 году российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей оккупированных территорий Донбасса. Идея с так называемой верификацией поможет РФ ускорить процесс обмена украинских паспортов. В ближайшее время «проверка на деньги» льготников будет проведена и в «ЛНР».

Думаю, что такая проверка в результате приведет к тому, что чиновники на неподконтрольной части Донбасса станут распределять соцпомощь в ручном режиме. От коррупции и соблазна заработать на пенсионерах не устоял еще ни один чиновник, а тем более в «ДНР».

Александр Охрименко, глава Украинского аналитического центра, экономист:

– На неподконтрольной части Донбасса – полный бардак. В том числе со статистическими и демографическими данными. Непонятно, сколько человек, осталось, сколько выехало. И всякого рода «переписям» особой веры нет. А потому нужно проводить верификацию, чтобы точно понимать – что да как.

Люди, у кого были накопления, постарались выехать оттуда. Осталось огромное количество социально незащищенного населения. Думаю, что чуть ли не большая часть населения – это пенсионеры. И им нужно много платить. При этом следует понимать, что в «ДНР» нет бюджета как такового, нет наполнения. Все – за счет российских вливаний. А потому российские власти и хотят четкого понимания – кому и сколько они платят (не секрет ведь, что часть выделяемых средств разворовывается).

Владимир Манько, политический эксперт, директор Communication group:

– Пенсионная активность «властей ДНР» может быть связана с выборами, которые предположительно состоятся там в этом году.

Если украинская власть пойдет на реализацию «формулы Штайнмайера» (а обязательство она такое взяла, подписав документ в Минске и признав соответствующим протоколом в Париже), то в ОРДЛО должны состояться местные выборы.

Эти выборы пройдут по отдельному законодательству – или в отдельный срок, или в контексте общих местных выборов по всей Украине, запланированных на осень 2020 года. Этот вопрос сейчас активно согласовывается.

Кроме сроков согласовывается еще много других важных вопросов, в частности, кого же Украина согласится допустить на выборы в ОРДЛО, то есть амнистировать. Тамошние «лидеры республик» при поддержке Кремля надеются пойти на выборы и таким образом легализоваться.

А для того, чтобы переизбраться было легко, следует уже сейчас активизировать социальную тему. Пенсионеры – дисциплинированный избиратель, поэтому ввели верификацию и повышение пенсий. Цель – сделать их пенсию выше украинской.

Есть ли источники для увеличения пенсий, учитывая плачевное экономическое положение и фактически нелегальную экономику? Есть! Это российский бюджет. Только оттуда можно ожидать достаточных поступлений в бюджет и «пенсионный фонд ДНР», чтобы повышать пенсии и другую социалку.

Россия, давая возможность так называемой «власти Донбасса» заигрывать с избирателями, делает свой выбор и сигнализирует, кого хотела бы видеть в правовом поле Украины.

Алексей Стародубов, руководитель экспертно-рабочей группы при Офисе президента Украины по вопросам экономического восстановления Донбасса:

– Эта инициатива ничто иное как директива, которую спустили из РФ с целью избежать дополнительных расходов. Мы ведь понимаем, что практические за любой «инициативой» от «властей» оккупированной части Донбасса на самом деле стоит Кремль.

Верификация задумана, чтобы понимать, какое количество пенсионеров проживает на сегодняшний день в ОРДО. В том числе, в контексте того, что в Украине готовится проект закона по выплатам пенсий жителям временно оккупированных территорий Донбасса. Некоторые пенсионеры, проживающие там, получают пенсию в Украине (зарегистрировавшись как временно перемещенные лица), некоторые – от местных «властей». А некоторые – и там, и там… Если провести верификацию пенсионеров, то в случае активизации переговорных процессов (в минском формате, в нормандском), в том числе по теме выплаты пенсий, можно будет легко определить, кто, сколько и где должен получать пенсий.

Это может привести к экономии средств ОРДО. Получать двойные пенсии вскоре после верификации станет невозможно. Пока об этом не говорят, но, думаю, именно это будет следующим шагом.

Учитывая, что, как правило, те или иные инициативы, проводимые в ОРДО, подхватывает ОРЛО, можно ожидать скорого объявления о верификации пенсионеров и на оккупированной части Луганщины.