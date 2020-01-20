В «Л-ДНР» ведется антиукраинская пропаганда среди детей, – правозащитники (Фото)

В «ДНР» и «ЛНР» под видом «военно-патриотического воспитания» ведется антиукраинская пропаганда среди детей, подростков и молодежи с привлечением их к членству в «общественных» организациях. Об этом сообщается в мониторинговом отчете «Обзор нарушений прав человека в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей за декабрь 2019 года» благотворительного фонда «Восток SOS», опубликованном сегодня, 20 января, пресс-службой организации.

«Работники бюджетных предприятий, на которых введено так называемое "внешнее управление", не имеют возможности отказаться от участия в деятельности "общественных" организаций, поскольку рискуют подвергнуться серьезному давлению и преследованиям. Данные действия представителей оккупационных администраций квалифицируются как нарушение "свободы ассоциаций"», – говорится в сообщении.

Так, по информации правозащитников, в городе Ирмино 12 декабря 2019 года на фасаде школы № 32 открыли мемориальную доску, посвященную Павлу Дремову – атаману незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Казачья национальная гвардия». «В августе 2018 года так называемое "правительство ЛНР" присвоило имя Дремова 32-й школе. К мероприятию были привлечены ученики школы, а также учителя», – сообщается в отчете.

Кроме того, по данным мониторинга, в пгт Урало-Кавказ Сорокинского района (бывш. Краснодонского района) школе № 11 на «торжественной линейке» присвоили имя члена НВФ «ЛНР» Дениса Голенкова. «К мероприятию были привлечены дети младшего школьного возраста. Об этом сообщили 13 декабря 2019 года в администрации Сорокино и Сорокинского района», – уточняется в отчете.

Фото: БФ «Восток SOS»

Как сообщала омбудсмен Украины Людмила Денисова, Россия проводит масштабную информационную пропаганду на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, а также политизацию и милитаризацию среди детей.

Напомним, по данным правозащитников, НВФ «ЛНР» и «ДНР» при финансовой поддержке России проводят тотальную политизацию молодежи на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса, для их вовлечения в идеи «русского мира». На реализацию таких проектов тратятся миллионы долларов. Это тесно сопряжено с процессами милитаризации детей.