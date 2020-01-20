Между прифронтовыми селами Донетчины восстановили временную дорогу (Фото)

В Донецкой области закончены работы по восстановлению дорожного покрытия временной дороги, соединяющей село Новогригорьевка, расположенное на линии разграничения сторон вблизи Волновахи, и дорогу местного значения С051642 между селами Гранитное и Старогнатовка. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба Волновахской райгосадминистрации.

«Восстановление транспортного сообщения в селом Новогригорьевка значительно улучшает возможность местных жителей в доступе к базовым потребностям, содействие в оказании гуманитарной помощи международными и украинскими организациями, обеспечивает проезд школьного автобуса, машин медицинской помощи, пожарных машин, а в случае обострения ситуации на данном участке линии соприкосновения – возможность для эвакуации жителей, что в целом значительно повышает положительный имидж Вооруженных сил Украины среди местного населения», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в работах была задействована техника и личный состав, привлеченный к операции Объединенных сил (ООС).

Фото: пресс-служба Волновахской райгосадминистрации

Напомним, здесь весной 2019 года волонтеры завершили отсыпку грунтовой дороги гранитной крошкой. 5 лет Новогригорьевка фактически была отрезана от райцентра, сельского совета, и объектов инфраструктуры, расположенных на подконтрольной Украине территории речкой. С одной стороны села проходит линия разграничения и стоят позиции «ДНР», с другой – река, за ней несколько километров леса, в котором проходили активные боевые столкновения, а дальше – единственная трасса, ведущая в райцентр.