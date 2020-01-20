Зеленский считает, что средний бизнес поддерживает решения власти

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что представители среднего бизнеса поддерживают решение нынешней власти, направленные на прозрачность процессов в экономике. Об этом он сказал в интервью журналу Newsweek, сообщает « Интерфакс – Украина » .

« Если вы поговорите с представителями среднего бизнеса – не с олигархами или небольшими компаниями, которые не платят налоги, – вы обнаружите, что они поддерживают наши решения, потому что мы движемся к прозрачности. Что действительно важно, так это то, что мы прекратили контрабанду, и это может вызвать осложнения для малых предприятий, которые не хотят проходить таможенные процедуры и платить налоги, когда они пытаются получить определенные товары. Но прозрачность означает, что каждый должен платить налоги и жить по закону», – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что новая власть стремится уничтожить монополии, имеющиеся, например, в газовом секторе и производстве спирта.