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Зеленский считает, что средний бизнес поддерживает решения власти

20.01.20 20:51
Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что представители среднего бизнеса поддерживают решение нынешней власти, направленные на прозрачность процессов в экономике. Об этом он сказал в интервью журналу Newsweek, сообщает «Интерфакс – Украина».

«Если вы поговорите с представителями среднего бизнеса – не с олигархами или небольшими компаниями, которые не платят налоги, – вы обнаружите, что они поддерживают наши решения, потому что мы движемся к прозрачности. Что действительно важно, так это то, что мы прекратили контрабанду, и это может вызвать осложнения для малых предприятий, которые не хотят проходить таможенные процедуры и платить налоги, когда они пытаются получить определенные товары. Но прозрачность означает, что каждый должен платить налоги и жить по закону», – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что новая власть стремится уничтожить монополии, имеющиеся, например, в газовом секторе и производстве спирта.

Президент убежден, что в Украине больше не будет такого высокого уровня коррупции, как раньше. «На протяжении многих лет люди во всем мире слышали о коррупции в Украине, а инвесторы действуют на эмоциях. Поэтому мы осуществляем изменения. Прежде всего в судебной системе, чтобы инвесторы видели, что их инвестиции будут защищены. Я родом из бизнеса и понимаю инвесторов. Я могу обещать, что у нас никогда не будет такого уровня коррупции, и мы сделаем большие шаги к прозрачности. Это момент для инвестиций, так как цены низкие, на рынках и в приватизированных секторах, и мы будем выдавать лицензии на работу во многих сферах, например таких, как газовая», – отметил он.

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