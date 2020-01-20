Донетчина: Без работы и денег остались работники кафе в центре Мариуполя (Видео)

В Мариуполе работники кафе «Цибуля», расположенном в самом центре города, остались без работы и без денег. По словам работников, когда заведение закрылось, им не выплатили зарплату, да к тому же официально не уволили.

Как рассказала работница кафе Наталья Варава, при поступлении на работу ей официально подписали трудовой договор и внесли данные в трудовую книжку.

«Пять с половиной месяцев проработала, нам перечисляли деньги на карточку, а половину в конверте. Расчетные квитанции были. Даже не квитанции, а просто листочек управляющая давала, кто сколько отработал, какая зарплата, мы расписывались и все», – говорит Наталья, работавшая в кафе посудомойкой.

Ее коллега Елена Попова добавляет, что получала зарплату только 3 месяца. А в середине сентября кафе закрыли, и остаток денег люди не получили. Работодатель предоставил расписку, что вернет деньги. Однако, поступлений нет до сих пор и работников официально не уволили. «Теперь мы официально не можем уволиться, нас не увольняют», – рассказывает Елена.

«Уже обратились и в прокуратуру, написали заявление, дали нам следователя, следователь тоже ничего не делает, говорит, что не может найти. Но как не может найти, если этому кафе из государственного бюджета выделены деньги на развитие», – уточняет Наталья.

Однако владелец кафе, Роман Литвинчук заверил, что никого обманывать не собирался. Он подчеркнул, что заведение обанкротилось. «Сейчас мы подали все документы в суд на банкротство. Будет процедура банкротства, продажа оборудования и возврат людям денег. Все мое имущество арестуют и продадут, все что было в кафе. Все оборудование, чтоб возместить людям зарплаты и ряд других задолженностей», – пояснил экс-владелец кафе.

Он добавил, что сделать записи об увольнении в трудовой книжке может бывшая руководительница его кафе Наталья Иорданова. У нее есть соответствующий приказ и печать. Женщина подтвердила эту информацию. «У меня есть печать, у меня есть записи, я у бухгалтера спрашивала, как это нужно записать, но не все принесли книжки, кому-то я записала, кому-то нет», – заверила руководитель кафе.

Как сообщили в полиции, заявления были зафиксированы, сейчас ведется досудебное расследование.

«По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 151 УК Украины, это невыплата заработной платы, пенсии или стипендии, либо другой заработной платы или других установленных законом выплат. Санкция этой статьи предусматривает лишение воли сроком до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности», – рассказала пресс-секретарь Центрального отдела полиции Мирослава Попова.

В свою очередь, в профильном департаменте рассказали, что связь с предпринимателем поддерживают. Тем более, что грант на открытие бизнеса он получил по программе «Украинский донецкий куркуль». В частности, из городского бюджета – около 600 тыс. грн. Сейчас, согласно документам, мужчина человек прекратил деятельность в этом помещении и ищет новое для продолжения реализации проекта.

«Нет трудоустроенных, в августе месяце со всеми работниками они распрощались, то есть уволили, и задолженностей по заработной плате не значится. У нас нет информации, что он подал в суд на банкротство, потому что банкротство довольно сложный процесс», – отметил директор департамента по вопросам экономики Евгений Бодягин.

Юристы же предупреждают, чтобы не попасть в такую ​​ситуацию нужно обратить внимание на трудовой договор, там четко должны быть прописаны все условия. Кроме того, стоит проверить информацию о самой организации, в которой планируете работать.

«Нужно зайти в реестр, по коду КПО узнать где фирма зарегистрирована и сразу найти внятную информацию о том, кто это и что это. И самое главное – Фискальные службы. Любой трудовой договор должен быть зарегистрирован», – пояснил юрист Александр Магдалиц.

По его словам, нужно обязательно сохранять все соответствующие документы, а если возникла похожая ситуация, в первую очередь надо обратиться в управление Гоструда, или фискальную службу.

Источник: ТК «Сигма»