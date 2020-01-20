По решению суда: На Донетчине учебное заведение заставят выплатить детям-сиротам 110 тыс грн госпомощи

На Донетчине Санаторно-оздоровительный центр социальной реабилитации «Изумрудный город» выплатит детям-сиротам почти 110 тыс. грн государственной помощи после вмешательства прокуратуры. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Решением Донецкого окружного административного суда полностью удовлетворены исковые требования прокуратуры Донецкой области об обязательстве Санаторно-оздоровительного центра социальной реабилитации "Изумрудный город" начислить и выплатить выпускникам указанного учебного заведения одноразовую денежную помощь, предусмотренную ст. 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки"», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в 2018-2019 годах администрация центра не выплатила детям указанной категории гарантированные государством средства, поскольку при проведении начисления и выплаты не учла, что данная помощь выплачивается всем выпускникам, независимо от их трудоустройства.

Поэтому, благодаря вмешательству прокуратуры, 9 выпускникам заведения будет выплачена государственную помощь в размере 6 прожиточных минимумов для лиц соответствующего возраста, размер которой установлен Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год», а именно – по 12 тыс. 162 грн каждому.