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Зачем в Украине создают госпредприятие «Укрвугилля»

20.01.20 21:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство энергетики и защиты окружающей среды создает государственное предприятие «Укрвугилля», сообщает «Интерфакс – Украина».

Согласно документу от 14 января 2020 года, также утверждается устав предприятия, и отдается распоряжение департамента работы с персоналом осуществить мероприятия относительно назначения руководителя ГП.

Как уточнили в Минэкоэнерго, решение о создании «Укрвугилля» принято с целью:

  • устранения недочетов действующей системы реализации угля, добытого государственными угледобывающими предприятиями;
  • проведения единой госполитики относительно добычи, переработки и реализации угля;
  • оптимизации структуры рынка закупок, в том числе импортных;
  • создания единой платформы для оперативного реагирования на проблемы угольной отрасли.

«Основной идеей создания предприятия является обеспечение надлежащего и прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта, а также устойчивого обеспечения потребностей отечественных потребителей в дефицитных марках угля», – говорится в документе.

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