Зачем в Украине создают госпредприятие «Укрвугилля»

Министерство энергетики и защиты окружающей среды создает государственное предприятие «Укрвугилля», сообщает «Интерфакс – Украина» .

Согласно документу от 14 января 2020 года, также утверждается устав предприятия, и отдается распоряжение департамента работы с персоналом осуществить мероприятия относительно назначения руководителя ГП.

Как уточнили в Минэкоэнерго, решение о создании «Укрвугилля» принято с целью:

устранения недочетов действующей системы реализации угля, добытого государственными угледобывающими предприятиями;

проведения единой госполитики относительно добычи, переработки и реализации угля;

оптимизации структуры рынка закупок, в том числе импортных;

создания единой платформы для оперативного реагирования на проблемы угольной отрасли.

«Основной идеей создания предприятия является обеспечение надлежащего и прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта, а также устойчивого обеспечения потребностей отечественных потребителей в дефицитных марках угля», – говорится в документе.