В «Л-ДНР» незаконно удерживаются в неволе 184 человека

На неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей по состоянию на 20 января 2020 года, считаются незаконно удерживаемыми в неволе 184 человека, передает «Радио Свобода» со ссылкой на данные, полученные в Службе безопасности Украины (СБУ).

«В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 20.01.2020 запрашиваются как незаконно лишенные свободы на территории ВОТ в Донецкой и Луганской областях – 184 человека», – сказано в сообщении СБУ.

Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми между Украиной и представителями незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР» силами. С территории ОРДЛО* был освобожден 81 украинец: 76 из них вернулись на подконтрольную украинскому правительству территорию, еще 5 решили остаться на неподконтрольной территории. Из 76 заявленных, 12 – теперь уже экс-военнопленные, 64 – гражданские. Освобожденных обменяли на 124 человека.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей