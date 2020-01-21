В Краматорске анонсировали повышение тарифов на воду и вывоз мусора (Видео)

В Краматорске хотят повысить стоимость водоснабжения и цену на вывоз мусора. Тариф на транспортировку отходов просматривали более года назад, а вода дорожала в октябре 2019 года. Поэтому снова решили откорректировать размер оплаты за услуги.

Пенсионерку Раису Семеничеву новость об увеличении тарифов на водоснабжение и вывоз мусора шокировала. По словам женщины, на днях она отдала половину своей пенсии, чтобы оплатить за коммуналку. А здесь очередное повышение. «Я живу в однокомнатной квартире. Вот я заплатила 1 940 грн. Вода, отопление, и все такое. Конечно, я думаю, много», – сказала она.

Краматорчанин Михаил Шелободин уверен, что коммунальные услуги многим горожанам не по карману. Мужчина понимает, что корректировать тарифы время от времени нужно. Однако цифры в платежках все равно впечатляют. «Да страшные. Уже надо больше, но некуда. Это что такое? У людей пенсии 2 с половиной, три тысячи. Половину, если не больше, отдают за коммунальные, за все», – возмущается он.

Как сообщили в городском совете, жители будут платить за вывоз мусора больше, потому что областной полигон твердых бытовых отходов пересмотрел стоимость услуг. «Первая причина, по которой увеличивается тариф, – это утверждение новых норм, а вторая причина – это увеличение почти в полтора раза стоимости размещения и захоронения твердых бытовых отходов на территории регионального Донецкого полигона», – объяснил заместитель начальника отдела коммунального хозяйства Краматорского горсовета Ярослав Сердюк.

За вывоз одного кубометра мусора люди будут платить 122 грн. Сюда же приплюсуют стоимость захоронения отходов и поделят на количество горожан. Но чиновники еще не посчитали, какая сумма будет выходить в месяц.

В горсовете уточнили, что тариф на воду для жителей многоэтажек пока не изменится. Но остальным придется платить больше. «Тариф устанавливается на уровне 27 грн 36 копеек. Это тариф только для частного сектора и для предприятий. Это тариф без использования внутридомовых систем», – сообщила начальник отдела транспорта, связи и энергетики Краматорского горсовета Елена Бахметьева.

Чиновники добавляют, что стоимость водоснабжения в многоэтажках тоже обязательно повысят. Но сделают это только после установки счетчиков на каждый дом.

Источник: ТК «Донбасс»