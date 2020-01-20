В «ЛНР» заявили, что вопросы передачи границы невозможно решать без «выборов»

В «ЛНР» заявили, что передача контроля над украино-российской границей возможна только после проведения местных «выборов» . Об этом сегодня, 20 января, заявил «уполномоченный представитель ЛНР» на Минских переговорах Владислав Дейнего, пишут местные интернет-ресурсы.

«Если Украина считает, что выборов не будет до решения вопроса границы, то их (выборов) не будет вообще...», – сказал он.

Дейнего напомнил, что после очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ), состоявшегося в Минске 16 января, украинская сторона заявила, что поднимала вопрос о необходимости создания дополнительной рабочей группы по вопросам контроля за границей.

«Вопрос контроля границы возможен в контексте Комплекса мер, но приступить к его обсуждению (в рамках Минских соглашений) возможно только на следующий день после проведения выборов (в ЛНР и ДНР)», – сказал Дейнего.

Дейнего уточнил, что эти «выборы» должны быть внеочередными и проводиться по особому закону, принятие которого Украине необходимо согласовать с «Л-ДНР. «К моменту этих выборов должны быть разрешены все аспекты особого статуса (Донбасса), то есть должна быть материальная реализация в законодательном поле Украины этого особого статуса)», – сказа он.

Напомним, что Украинаская сторона в ТКГ заявила, что на российско-украинской границе необходимо провести мониторинг и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ.