Донетчина: Лебеди остались зимовать в ландшафтном парке «Клебан-Бык» (Фото)

Этой зимой на территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) можно наблюдать за лебедями. Об этом сегодня, 20 января, сообщила биолог парка Галина Семенихина‎ на странице парка в Facebook.

По ее словам, в рамках большого зимнего учета птиц сотрудники парка провели наблюдения и подсчет лебедей-шипунов на Клебан-Быкском водохранилище. «Как известно, лебеди остаются зимовать на водоемах, где размножаются, если вода не замерзла и не покрылась льдом. В этом году Клебан-Бык не покрылся слоем льда, поэтому лебеди не мигрировали. Поэтому есть возможность наблюдать за ними и зимой. Лебеди – птицы, которыми можно любоваться долго», – написала Семенихина.

Биолог уточнила, что во время наблюдения было насчитано и визуально зафиксировано 86 особей лебедей-шипунов разного возраста. «Судя по цвету оперения в данной стаи, кроме взрослых особей, находятся лебеди первого, второго и третьего годов жизни. Наблюдение за птицами продолжается...», – подытожила Галина Семенихина.

Фото: Facebook / Клебан-Бик Регіональний Ландшафтний Парк

Как сообщалось ранее, на территории парка «Клебан-Бык» активно развиваются туристические направления. В течение года там проводят экскурсии для детей и взрослых. Парк становится популярным местом отдыха и экологического туризма. Осень здесь открыли новую экологическую тропу «Сказочный лес». А также можно побывать в «Парке Юрского периода».