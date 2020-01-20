Скрывался в «ДНР»: На КПВВ «Новотроицкое» задержали разыскиваемого за разбой беглеца

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» задержали подозреваемого в разбое, который скрывался в «ДНР». Злоумышленник находился в розыске с 2016 года. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, по данным полиции, с 2016 года мужчина находился в розыске за разбойное нападение на жителя Волновахи. «7 января 2016 года злоумышленник вместе со своим пособником поздно вечером напали на 52-летнего прохожего. Мужчины избили потерпевшего, забрали у него 2 тыс. грн и мобильный телефон. Один из фигурантов преступления был осужден к лишению свободы, а его сообщник после объявления о подозрении убежал на оккупированную территорию, где он скрывался до сих пор», – напомнили в полиции.

В минувшую субботу, 18 января, во время проверки на КПВВ «Новотроицкое» правоохранители обнаружили беглеца. Как выяснилось, разыскиваемый мужчина, думая, что о нем уже забыли, решил вернуться в родной город, но был задержан полицией Волновахи.

Отмечается, что сегодня, 20 января, суд избрал 35-летнему злоумышленнику меру пресечения в виде домашнего ареста. «Досудебное расследование продолжается. В ближайшее время при процессуальном руководстве местной прокуратуры следователи Волновахского отдела полиции направят обвинительный акт по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой) в суд», – сказано в сообщении.

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.